شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أماكن الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية بحسب إعلان وزارة الصحة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

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أصدرت شركة فاكسيرا بيانًا أعلنت فيه توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية لهذا العام والعام المقبل في جميع مراكز التطعيم بالجمهورية. يتوفر اللقاح الرباعي، وتبلغ تكلفة الجرعة الواحدة حوالي 267 جنيهًا بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم خدمة التطعيم.

أماكن الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة المصرية على أهمية تطعيم جميع الفئات العمرية بلقاح الأنفلونزا الموسمية، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. تشدد الوزارة على أنه من الأفضل بدء تلقي اللقاح في بداية فصل الشتاء لضمان الحماية الأمثل.

تتسم الأنفلونزا الموسمية بأعراض تشمل الحمى الخفيفة، السعال الجاف، الصداع، آلام المفاصل والعضلات، سيلان الأنف، والتهاب الحلق. يعزز تلقي اللقاح المناعة ويساهم في الوقاية من الإصابة بالفيروس. اللقاح متاح بتكلفة معينة للجمهور في جميع فروع الشركة، وتؤكد الشركة والوزارة على أهمية تطعيم الأطفال والرضع لضمان سلامتهم.”