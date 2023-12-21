تراند اليوم : أول تعليق من بايدن على أنباء الهدنة المرتقبة بين إسرائيل وحماس

صحيفة الخليج 365- وكالات : أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء إنه لا يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وقال بايدن للصحافيين خلال رحلة إلى ميلووكي بولاية ويسكونسن: "نحن نضغط"، وسط محاولات لإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.

ومن المرجح أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر لمناقشة القضية.

وأفاد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الأربعاء أن المحادثات الجارية بشأن هدنة جديدة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس "جادة للغاية".