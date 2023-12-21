شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن رسمياً: إعلان موعد شهر رمضان 2024 فلكياً والان مع التفاصيل الكاملة

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أعلن مركز الفلك عن موعد شهر رمضان 2024، حيث سيظهر هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاتصال في تمام الساعة الحادية عشر ودقيقتين صباحًا بتوقيت القاهرة. يوم رؤية الهلال سيكون يوم الأحد من شهر شعبان الموافق التاسع والعشرون هجريًا والموافق 10 مارس 2024 ميلاديًا. وأكد الدليل الفلكي أن الهلال سيظل ظاهرًا لمدة اثني عشرة دقيقة بعد غروب الشمس في مكة المكرمة، ولمدة أربعة عشر دقيقة في القاهرة. في المحافظات المصرية الأخرى، سيظل ظاهرًا لمدة تتراوح بين ثلاثة عشر وخمسة عشر دقيقة. أما في المدن العربية والإسلامية الأخرى، سيظل ظاهرًا لمدة تتراوح بين أربع دقائق إلى اثنين وعشرين دقيقة بعد غروب الشمس.

موعد شهر رمضان 2024 فلكياً

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها تستعد لبرامجها الدعوية في رمضان وتعمل باكرًا على تجهيز الأجواء الإيمانية في جميع المساجد المصرية. يُنظم التنظيم الأنشطة الدعوية للحفاظ على الأجواء الروحانية في رمضان.

على الرغم من تباين آراء العلماء حول موعد ليلة القدر، يُعتبر من المؤكد أنها تقع في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل. وذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنها تكون في الليالي الوترية، وهي الليلة الحادية والعشرين، والثالثة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين.

نهاية رمضان 2024

تشير التوقعات الفلكية إلى أنه من المرجح أن يكون شهر رمضان في عام 2024 يتألف من ثلاثين يومًا، وبالتالي، ستكون أيام الشهر المبارك في 9 أبريل لعام 2024. تبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 أبريل 2024، وفقًا للعام الهجري 1445 من شهر شوال.”