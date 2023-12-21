تراند اليوم : صحيفة إسرائيلية تكشف عن اسم شخصية هامة تشترط "حماس" خروجها في صفقة تبادل الأسرى القادمة

صحيفة الخليج 365: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل بشأن "الصفقة القادمة" مع "حماس"، مؤكدة أن الحركة تصرّ على أن تشمل عددا من كبار الأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن حماس تصرّ على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة المقبلة مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن هناك تقديرات تشير إلى "عدم نضوج" الصفقة الجديدة الخاصة بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل الأسبوع الأول من يناير.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة محتملة للحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل.

وأفادت الحركة في بيان بأن هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب في غزة و"العديد من الملفات الأخرى".