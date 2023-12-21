شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي قتل أمه وأخته بطريقة وحشية هزت المملكة وصدمت الجميع؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا حول تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بمتهم قتل والدته وشقيقته وحرق جثتيهما.

وقالت الوزارة في بيانها أن عبد الرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي سعودي الجنسية، أقدم على قتل والدته فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي وشقيقته أفنان وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولا إخفاء جريمته.

وأضافت الداخلية أن المتهم يتعاطى أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأفادت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

وذكرت أنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونظرا لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.