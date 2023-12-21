شكرا لقرائتكم خبر عن سعودي قتل أمه وأخته بطريقة وحشية هزت المملكة وصدمت الجميع؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانا حول تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بمتهم قتل والدته وشقيقته وحرق جثتيهما.
وقالت الوزارة في بيانها أن عبد الرحمن بن صالح بن مدرهم القثامي سعودي الجنسية، أقدم على قتل والدته فوزية بنت طاهر بن محمد حكمي وشقيقته أفنان وذلك بطعنهما بسكين مما أدى إلى وفاتهما، وحرق جثتيهما محاولا إخفاء جريمته.
وأضافت الداخلية أن المتهم يتعاطى أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأفادت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وذكرت أنه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.
ونظرا لشناعة الجريمة من قتله لوالدته وشقيقته وما تبعها من حرق جثتيهما، مما يوجب تغليظ التعزير على الجاني فقد تم الحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.
كانت هذه تفاصيل خبر سعودي قتل أمه وأخته بطريقة وحشية هزت المملكة وصدمت الجميع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.