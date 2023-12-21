شكرا لمتابعة خبر عن أفضل مخترعة في العالم: أطمح لرفع اسم المملكة في كل العالم..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجحت الطالبة السعودية “ريناد الحسين” طالبة الطب في جامعة الملك سعود، في الحصول على جائزة أفضل اختراع على مستوى العالم.

وصرحت المخترعة ريناد الحسين عن أهدافها قائلة: “أطمح أن أرفع اسم وطني في كل دول العالم”.

وحصلت ريناد على 3 ميداليات ذهبية في المسابقات العالمية للاختراعات؛ الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات في ماليزيا، والجائزة الذهبية في أولمبياد كوريا الدولي كأفضل اختراع على مستوى العالم، وكأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية “wipo” كأفضل اختراع على مستوى العالم، والجائزة الذهبية في المسابقة العالمية “OCIIP” المقامة في قارة أفريقيا.