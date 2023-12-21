شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة امتلاكه لسلسلة مطاعم شهيرة بسبب الإبل..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المواطن علي القحطاني مؤسس سلسلة مطاعم الذود الشهيرة ، عن قصته في عالم الإبل بعدما تراكمت عليه الديوان .

وقال القحطاني في لقاء تليفزيوني : ” دخولي في عالم الإبل مصادفة ولكن كان عن حاجة ، أنا كان عندي زواج قبل 15 سنة ونزل راتبي 5 آلاف ولا أملك إلا هو ، وكان في رجل مبروك في سوق الإبل وبعت واشتريت بـ 5 آلاف، هذه من مباركات الإبل”.

وأضاف : “وبعدها عرفت هذا المجال، فتح الله لي في هذا المجال، وبعدها اشتغلت مع مطاعم الحاشي والبراندات المعروفة، حتى فتح الله لي سبحانه وتعالى وسويت براند خاص سميته الذود” .

كما لفت إلى زيادة أعداد فروع المطعم إلى 5 فروع مؤكداً بأن هذه من مباركات الإبل الكثيرة في البيع والشراء .

وقدم نصيحته إلى الشباب : ” الفرص كثيرة والرزق موجود ، أنا أعرف ناس معرفة شخصية يأتون إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بثوبه ويطلع بـ 300 أو 400 من خلال الوساطات ومبيعات الإبل.

واختتم حديثه : ” أنصح الجميع أن يتوكل على الله ويدخل سوق الإبل أو أي سوق آخر ، حتى لو تستفيد هذه السنة ستكتسب خبرة تنفعك السنوات القادمة” .