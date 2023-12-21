شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو بدور الابراهيم تستفز المتابعين بمفرق رأس سعره مليون ريال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بشرى سارة لكل من عليه وقف خدمات في السعودية 1445

في إطلالة مذهلة عبر مقطع فيديو متداول على موقع إكس، كشفت خبيرة التجميل ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي، بدور البراهيم، عن فخامة مفرق رأسها بقيمة مليون ريال.

بدور الابراهيم تستفز المتابعين

في حوار مع الطبيبة، أعلنت بدور بكل فخر: “دكتورة، مفرق رأسي هذا بمليون”. وقد تجلى في هذا الإعلان روح الرفاهية والأناقة التي تتمتع بها بدور البراهيم.

يُظهر هذا الإعلان أن بدور البراهيم لا تقتصر روعتها على مجال التجميل فحسب، بل تمتد إلى اختياراتها الشخصية والفاخرة، مع تحديد قيمة مفرق رأسها بمليون ريال، مما يبرز ذوقها الرفيع وتفرد أسلوبها في التعبير عن الفخامة والأناقة.”