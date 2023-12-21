مع دخول أول أيام الشتاء.. الغذاء والدواء الأمريكية تحذّر من الإفراط في استهلاك القهوة والكافيين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 5:32 صباحاً

تتفاقم نسبة استهلاك القهوة والمشروبات الساخنة في فصل الشتاء، الذي بدأ اليوم الخميس؛ مما يؤدي إلى بعض الاضطرابات والتوتر والأرق، وقد يعاني البعض من الغثيان والدوار وتغيرات في المزاج. وحذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم تجاوز استهلاك الكافيين 400 ملغ في اليوم؛ لتجنب التأثيرات السلبية على الصحة. وأشارت إلى أن استهلاك القهوة يرتفع بشكل كبير خلال هذه الفترة حول العالم، وأن كوب القهوة الواحد يحتوي على حوالى 70- 100 ملغ من الكافيين، وضرورة تجنب شربها قبل النوم بست ساعات على الأقل؛ للحد من خطر الأرق والغثيان والاضطرابات المختلفة والمزاج السلبي. وذكر تقرير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكافيين يجب أن يكونوا حذرين جدًّا في استهلاك القهوة أو أي منتج يحتوي على الكافيين بشكل مفرط؛ خاصة في فصل الشتاء. وتحتوي القهوة السعودية والعربية على 53 ملغ من الكافيين، والقهوة السوداء 58 ملغ، والكابتشينو 52 ملغ، والقهوة التركية تحتوي على حوالى 130 ملغ لكل 100 مل من السائل.

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