انت الان تتابع 5 مخاطر.. المرور السعودي يحذّر من القيادة في حالة التعب والنعاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 5:34 صباحاً

نصح المرور السعودي بتجنب القيادة في حالة التعب والنعاس لسلامة قائد المركبة والآخرين. وأوضح المرور أن مخاطر التعب والنعاس أثناء القيادة تتمثل في فقدان التركيز على الطريق، وزيادة احتمالية الاصطدام بالمركبات الأخرى، وتباطؤ ردود الفعل في المواقف المفاجئة. وحذّر المرور من زيادة احتمالية الخروج عن المسار وانخفاض القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة.

كانت هذه تفاصيل خبر 5 مخاطر.. المرور السعودي يحذّر من القيادة في حالة التعب والنعاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.