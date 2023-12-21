شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مضمونة 100%.. ضعي جل الصبار والقرنفل لإزالة التجاعيد تحت العين وتخفيف الانتفاخات بالوصفات الطبيعية نتيجة مجربة وسريعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - إزالة التجاعيد تحت العين من أكثر الأمور التي تهم النساء، حيث أنها تؤثر على الجمال ومظهر وجه السيدة، والذي يعتبر هو رأس المال الحقيقي لها فهو عنوانك الذي تتعامل من خلاله مع الجميع، ونظرا لأن منطقة حول العين منطقة حساسة فإن أثار الشيخوخة تظهر أولا، لذلك يجب الاهتمام بالوجه ومنطقة حول العينين لأن هذه المنطقة حساسة وتتأثر بالعوامل الجوية والسن، لذلك تتطلب الاهتمام بها، وتجنب حدوث انتفاخ تحت العينين، بعدم وضع أي منتجات كيميائية تحت العينين، وإليكم أهم الوصفات الطبيعية لإزالة التجاعيد تحت العينين.

إزالة التجاعيد تحت العين بوصفات طبيعية

يوجد العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد في تقليل فرص ظهور التجاعيد تحت العينين، حتى تتناسب هذه الوصفات مع جميع أنواع البشرة، ومنها ما يلي:

زيت جوز الهند: يساعد وضع زيت جوز الهند على منطقة حول العينين على ترطيب الجلد ويقلل ظهور التجاعيد.

العسل: العسل يحتوي على خصائص مضادة للبكتريا ويساعد على ترطيب البشرة.

الصبار: يساعد وضع جل الصبار حول منطقة العينين على ترطيب البشرة وتقليل الالتهاب.

زيت الزيتون: يعتبر مرطب طبيعي يرطب الجلد ويقلل ظهور التجاعيد.

الخيار: وضع شرائح الخيار يساعد على ترطيب البشرة وتقليل الانتفاخ لذلك يجب المواظبة على وضع شرائح الخيار.

بياض البيض: يساعد وضع بياض البيض على الجلد واستخدامه كقناع على شد الجلد وبالتالي تقليل ظهور أي تجاعيد.

وصفات طبيعية لإزالة التجاعيد تحت العين

يجب على أصحاب البشرة الحساسة أو من يعاني من أي حالة جلدية معينة استشارة الطبيب قبل استخدام أي وصفة خلال العناية بالبشرة، حتى لا تؤدي بعض المواد لالتهاب البشرة، واليكم عدد من الوصفات الطبيعية لإزالة التجاعيد والانتفاخات تحت العين:

ماء الورد: يحتوي ماء الورد على خصائص مضادة للالتهاب، مما تجعله مرطب جيد ويهديء منطقة حول العينين بشكل جيد.

عصير الليمون: نظرا لاحتواء عصير الليمون على خصائص قابضة فإنه يعمل على شد الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

الشاي الأخضر: نظرا لاحتواء الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة، لذلك فهو يقلل من ظهور التجاعيد ويحمي البشرة.

زيت الجوجوبا: يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب ويقلل من ظهور التجاعيد.

الأفوكادو: نظر لاحتوائه على العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن، فهو يساعد في تغذية البشرة وترطيبها وهو مايقلل من ظهور التجاعيد.

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