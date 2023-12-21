شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: رياح شديدة على الحناكية والمهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على محافظتي الحناكية والمهد.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

أمطار رعدية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.