شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة صغيرة وفوائدها عظيمة.. تقوي العظام وتحمي الأسنان وتقضي على الإمساك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعتبر الخوخ بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ، مصدراً مهماً للعديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، حيث أنه يُساعد الجسم على القيام بالعديد من الوظائف الأساسية.



وفي هذا المقال سوف نسلط الضوء على فوائد الخوخ بحسب ما أورد “ويب ميد” الطبي الأمريكي:

1. الخوخ يعزز الشفاء.

لا تنخدع بصغر حجم الخوخ والجلد الرقيق، إذ تحتوي حبة خوخ متوسطة واحدة فقط على ما يصل إلى 13.2 بالمائة من “فيتامين سي” الذي تحتاجه كل يوم.

وتساعد هذه المغذيات جسمك على التئام الجروح وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك.

كما أنه يساعد في التخلص من الجذور الحرة التي تم ربطها بالسرطان لأنها يمكن أن تتلف خلاياك.

2. تقوية البصر.

مضاد للأكسدة يسمى بيتا كاروتين يعطي الخوخ لونه البرتقالي الذهبي الجميل.

وعندما تأكله، يحوله جسمك إلى فيتامين أ، وهو مفتاح الرؤية الصحية.

كما أنه يساعد في الحفاظ على أجزاء أخرى من جسمك، مثل جهاز المناعة.

3. الحفاظ على عملية الهضم بسلاسة.

يمكن أن تمنحك حبة خوخ متوسطة الحجم ما يصل إلى 6 بالمائة إلى 9 بالمائة من الألياف، التي يحتاجها جسمك كل يوم.

ويمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تحميك من المشاكل الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب وسرطان القولون والمستقيم.

ولكن الفائدة التي قد تلاحظها أكثر ما تحدث في الحمام، الحصول على ما يكفي من الألياف يمكن أن يساعد في منع الإمساك.

4. الحفاظ على وزن صحي.

عند تسجيل أقل من 60 سعرة حرارية، لا يحتوي الخوخ على الدهون المشبعة أو الكوليسترول أو الصوديوم وأكثر من 85 بالمائة من الخوخ عبارة عن ماء.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأطعمة الغنية بالألياف تملأ بشكل أكبر، وعندما تأكلها، يستغرق الأمر وقتاً أطول للشعور بالجوع مرة أخرى.

5. مصدر لفيتامين هـ.

تعتبر المكسرات والبذور من أشهر مصادر هذا الفيتامين، لكن الخوخ ينضج معها أيضاً، ومضادات الأكسدة هذه مهمة للعديد من خلايا الجسم.

كما أنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لمنع الدم من التجلط في الداخل.

6. المحافظة على صحة عظامك.

يمكن أن يساعد البوتاسيوم في موازنة تأثيرات نظام غذائي غني بالملح، قد يؤدي أيضاً إلى خفض ضغط الدم، إلى جانب فرص الإصابة بحصوات الكلى وفقدان العظام.

وأنت بحاجة إلى نحو 4700 ملليغرام من البوتاسيوم كل يوم، ومن الأفضل أن تحصل عليه من الطعام أكثر من تناوله كمكمل غذائي.

وتحتوي حبة خوخ صغيرة واحدة على 247 ملليغراماً من البوتاسيوم، ويمكن أن تمنحك حبة خوخ متوسطة الحجم ما يصل إلى 285 ملليجراماً من البوتاسيوم.

7. حماية الأسنان.

بقدر ما هي حلوة، قد يساعد الخوخ في الحفاظ على صحة أسنانك، لأنها تحتوي على الفلورايد.

وهذا المعدن، الذي تجده في معجون الأسنان، موجود أيضاً في بعض الأطعمة، بما في ذلك الخوخ.

ويساعد على التخلص من الجراثيم في فمك التي يمكن أن تسبب تسوس الأسنان.