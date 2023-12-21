شكرا لمتابعة خبر عن جدة تحتضن المؤتمر السنوي عن المستجدات في أمراض الروماتيزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلق المؤتمر السنوي التاسع عن المستجدات في أمراض الروماتيزم، والذي تعقده جامعة الملك عبدالعزيز، وتنظمه الجمعية العلمية السعودية للطب الباطني.

وأكد استشاري أمراض الروماتيزم البروفيسور سامي بحلس أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة كل ما هو جديد حول أمراض الروماتيزم وعلاجه.

وتابع البروفيسور مؤكدًا أن المؤتمر يناقش آخر تطورات علاج الروماتيزم والروماتيد والذئبة الحمراء وهشاشة العظام وروماتيزم العضلات و النقرس و متلازمة شوغرن و إلتهاب الأوعية الدموية و أمراض الروماتيزم عند الأطفال والروماتيزم المفصلي الصدفي والروماتيزم المصاحب لالتهاب القولون التقرحي.

وأشار بحلس أن انعقاد المؤتمر من أجل رفع الوعي بهذه الأمراض، وإطلاق العنان لأطباء الروماتيزم من أجل الإبداع في مجالهم، ورفع مستوى المساهمة في تحسين جودة الصحة في المملكة والعالم العربي.