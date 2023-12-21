شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: صرف الزوج لراتب زوجته بدون رغبتها حرام..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد مستشار الأسرة والتربية يوسف الدهمشي ، على أن الاستحواذ على أموال الزوجة أو الابنة من قبل الأهل أو الزوج يعد حرام شرعاً .

وقال الدهمشي : ” لا يجوز شرعاً الاستحواذ على راتب الزوجة أو الابنة إلا برغبة منها ، فهو من المال المحرم ، مؤكداً لا يوجد في الشريعة أو القانون ما يلزم المرأة أن تصرف على أهلها أو زوجها أو حتى أبنائها ” .

كما وجه نصيحة إلى الأهل والأزواج المتسلطين على إمرأة عاملة ، قائلاً : ” اتقوا الله لأن أي مال يؤخذ من المرأة بدون رغبتها فهو مال حرام ، وتربية المرأة بالقهر ينتج أبناء ضعفاء لأن فاقد الشئ لا يعطيه ” .