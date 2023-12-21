شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأوراق والشروط المطلوبة لتوثيق ملكية شقة أو عقار في مصر 2024 وقيمة ضريبة التصرفات العقارية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوطني للارصاد يبشر سكان الرياض ويحذر سكان الشمالية وجدة من طقس اليوم الخميس في مصر، يعد توثيق عقود الإيجار والملكية إجراءًا حيويًا لحماية حقوق الأفراد وضمان مصالحهم. يتعين على الأفراد اتخاذ خطوات معينة وتقديم مستندات معينة لتحقيق هذا الهدف. إليك دليل شامل حول الأوراق المطلوبة لتوثيق عقود الإيجار والملكية. الأوراق والشروط المطلوبة لتوثيق ملكية شقة أوراق توثيق عقود الإيجار: أصل عقد التمليك النهائي للعقار أو الوحدة السكنية.

العقود الابتدائية والعرفية للأملاك مع إثبات مرور 5 سنوات على الأقل.

إيصالات دفع المستحقات الشهرية للمرافق (الغاز، الكهرباء، المياه) لمدة 5 سنوات.

خريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة.

دليل على حيازة العقار لفترة لا تقل عن 15 عامًا في حالة عدم وجود عقود ملكية. يمكن تقديم ذلك من خلال فواتير المرافق الشهرية. مستندات توثيق عقود الإيجار: نسخة من عقد الإيجار تحتوي على تفاصيل الوحدة السكنية أو المحل التجاري.

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمالك والمستأجر.

حضور المالك والمستأجر لتقديم العقد شخصيًا إلى مكتب الشهر العقاري. تحدد وزارة العدل في مصر هذه المتطلبات لضمان سير عملية التوثيق بسهولة. يمكن للأفراد اللجوء إلى الشهر العقاري لتقديم هذه المستندات وتنفيذ الإجراءات اللازمة. تأسست وزارة العدل لتطوير النظام القانوني والقضائي في مصر، وتعتبر ركيزة أساسية للحفاظ على العدالة وحقوق الإنسان في البلاد.”

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