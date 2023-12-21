فيديو.. المرور السري يضبط عدة مخالفات للدراجات النارية بمكة وجدة والمدينة والخبر وبريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 5:42 صباحاً

واصلت إدارة المرور السعودي جهودها الميدانية بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والخبر وبريدة؛ لرصد وضبط مخالفات الدراجات النارية. وأكدت دوريات المرور السري حضورها القوي في التصدي لمخالفات الدراجات النارية في أكثر من مدينة. ووثّق مقطع فيديو عمليات ضبط مجموعة من المخالفات، تَمثلت معظمها في مخالفات عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة أو استخدام الإضاءات. كما تم ضبط مخالفات أخرى تَمثلت في عدم الالتزام بحدود المسارات في الطريق العام أو التعديل على هيكل المركبة والأصوات المزعجة. وتَمكنت فِرَق المرور السري من ضبط مخالفات أخرى تمثلت في التجاوز على أكتاف الطريق، والسير بدون لوحات، أو عدم وجود رخصة لقيادة الدراجة، واستخدام الهاتف خلال القيادة.

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