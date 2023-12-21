النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسبه مع ارتفاع المخزونات الأمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:11 صباحاً

تراجعت أسعار النفط اليوم، وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام؛ إذ طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب، في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية؛ بسبب القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية، نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وبحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 79.48 دولارًا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتًا أو 0.3% أيضًا عند 74 دولارًا للبرميل؛ بحسب "رويترز". وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية أمس للجلسة الثالثة على التوالي مع شعور المستثمرين بالقلق من اضطرابات التجارة، في ظل اختيار شركات النقل البحري الكبرى الابتعاد عن طريق البحر الأحمر وسلوك مسار بحري أطول؛ مما يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين.

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