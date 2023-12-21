انت الان تتابع هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تضرب الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:26 صباحاً

ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين. وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الهزة وقع على بعد 88 كيلومترًا من بلدية هيناتوان التابعة للمقاطعة على عمق 100 كيلومتر. ولم ترد أنباء عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة. وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًّا وزلزاليًّا متزايدًا، نظرًا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ.

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