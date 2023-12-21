انت الان تتابع محافظ الزلفي يلتقي أعضاء "جمعية العناية بالمساجد" ويطلع على أهدافها ورؤاها ومساراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:40 صباحاً

الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه بديوان المحافظة، نائبَ رئيس مجلس إدارة جمعية العناية بالمساجد بدر بن صالح الفرج وعددًا من أعضائها بعد قرار تأسيسها. واستمع العتيبي خلال اللقاء لشرح موجز من المدير التنفيذي للجمعية معاذ الجبر عن أهدافها ورؤاها ومساراتها في خدمة المساجد والعناية بها. وتمنى للجمعية وللقائمين عليها العون والتوفيق في تقديم أفضل الخدمات للعناية بالمساجد؛ منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للعناية بالمساجد وعمارتها والاهتمام بها. بدورهم أعرب أعضاء الجمعية عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الزلفي لدعمه ورعايته للجمعية؛ معتبرين توجيهاته عونًا لهم -بعد الله- في تحقيق أهداف الجمعية. يُذكر أن جمعية العناية بالمساجد بالزلفي، تُعنى بخدمة المساجد من خلال العمل على صيانتها وتأمين احتياجاتها علاوة على العمل على سد الاحتياج من بناء المساجد وتأمين احتياجاتها التقنية لتبليغ العلم الشرعي والمساهمة في العناية بمساجد الطرق بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

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