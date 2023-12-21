مقتل 12 شخصًا جراء حادث بمنجم فحم في الصين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:42 صباحاً

قُتِل 12 شخصًا جراء حادث وقع في منجم للفحم في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين، حسب ما نقله التلفزيون المركزي الصيني اليوم. وذكر التلفزيون أن 13 شخصًا أصيبوا أيضًا في الحادث الذي وقع أمس بمنجم "كونيوان" للفحم بمدينة جيشي، موضحًا أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق. ويعاني قطاع تعدين الفحم في الصين من سلسلة من الحوادث الكبيرة هذا العام، على الرغم من جهود الحكومة لتشديد إنفاذ إجراءات السلامة.

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