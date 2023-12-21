انت الان تتابع انقطاع خدمات منصة إكس عن مستخدمين حول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 6:54 صباحاً

ذكر موقع داون ديتكتور دوت كوم لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية، أن منصة إكس وإكس برو شهدت انقطاعات على مستوى العالم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. ووفقًا لما أوردته "رويترز"؛ لا يتمكن مستخدمون على إكس من عرض المشاركات على موقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تظهر رسالة تقول "مرحبًا بك في إكس"! كما يواجه مستخدمون مشكلات في التحميل على إكس برو (تويت دك سابقًا) مع رسالة تقول "في انتظار المشاركات". ووفقًا لـ"داون ديتكتور" فقد واجه أكثر من 47 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في الوصول إلى إكس وإكس برو. ويتتبع "داون ديتكتور" الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر بما في ذلك المستخدمون.

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