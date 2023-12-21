شكرا لقرائتكم خبر عن منها الإمساك .. علامات صامتة شائعة تشير إلى الإصابة بسرطان القولون ( تعرف عليها ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

سرطان القُولون هو أحد أنواع السرطانات التي تبدأ في الأمعاء الغليظة (القُولون) و يعتبر هو الجزء النهائي من السبيل الهضمي

سرطان القولون من أخطر أنواع السرطانات التي تصيب الإنسان، وقد لا يمكن التعرف عليه بسهولة في بداية الإصابة، لأن هناك بعض الأعراض الصامتة، ولهذا نذكرها لكم وفق ما ذكر موقع "eatthis"، وهي كالتالي:

1- الإسهال:

يؤدي وجود الكتلة السرطانية في القولون إلى التغيّر المستمر في عادات الأمعاء والإصابة بالاسهال.

2- الإمساك:

مع نمو الورم، يمكن أن يتسبب في أن يصبح قطر القولون أصغر، ما يجعل من الصعب تمرير البراز عبر القولون، ويؤدي إلى تضييق حركات الامعاء.

3- براز رقيق دموي:

يالبراز الدموي من أكثر العلامات الشائعة لسرطان القولون، ويتميز بأنه رفيع، ويميل إلى اللون الأسود، وقد يدل ذلك على وجود ورم يعيق القولون ويتسبب في حدوث النزيف الذي يخرج مع البراز.

4- صلابة البطن:

إذا لاحظت أي صلابة في البطن، فيجب عدم تجاهلها، حيث يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، ويكون هذا الشعور مستمر لفترة طويلة.

5- نقص الحديد وفقر الدم:

يمكن أن يكون فقر الدم أو نقص الحديد من أعراض سرطان القولون، ويحدث ذلك بسبب الفقدان التدرجي للدم أثناء التبرز، حيث إن النزيف يكون بطيئا جدا وغير مرئي في حركة الأمعاء، ويكون أكثر وضوحا عند خروجه مع البراز.

ويحدث بشكل مستمر على مدى أشهر إلى سنوات، ما يؤدي إلى استنفاد مخازن الحديد في الجسم.

6- فقدان الوزن غير المبرر:

إذا كنت تفقد وزنك وليس لديك تفسير لذلك، فقد يكون ذلك علامة على مجموعة متنوعة من السرطانات المختلفة بما في ذلك سرطان القولون، لذا إذا كان لديك أي أعراض أخرى وخاصة التغيير في البراز فيجب استشارة الطبيب فورا.

7- تقلصات أو ألم في البطن:

إذا كنت تشعر بعدم الراحة أو الألم أو التشنج في منطقة البطن لديك، فلا يجب أن تجاهل هذه الأعراض، وإذا استمر هذا لفترة طويلة من الوقت (أكثر من أسبوع) أو ازداد سوءا بشكل تدريجي، فقد يمثل ذلك ورما في القولون.