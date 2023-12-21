شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن من اليوم تطبيق هذه العقوبة على كل زوج يعتدي بالضرب على زوجته في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد كيف تغير كورنيش جدة بعد هدد أهم معالمه

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكمًا يقضي بإلزام رجل بدفع مبلغ 30 ألف درهم كتعويض لزوجته عن الأضرار المادية والمعنوية والأدبية التي لحقت بها نتيجة للاعتداء عليها بالضرب. يأتي هذا الحكم بعد أن تم إدانة الرجل جزائيًا وتغريمه 5000 درهم عن التهمة الموجهة إليه.

تطبيق هذه العقوبة على كل زوج يعتدي بالضرب على زوجته في الإمارات

قدمت المرأة، من جنسية أجنبية، دعوى قضائية طالبت فيها بتعويض بقيمة 200 ألف درهم لتغطية الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الاعتداء. وقد أدانت المحكمة الرجل جزائيًا وتغريمه 5000 درهم، واعتبرت الأوراق والتقارير الطبية في القضية.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاعتداء على سلامة جسم المرأة هو الخطأ الذي أساسًا استندت المدعية إلى إقامة الدعوى، وبناءً على الحكم الجزائي، توجب على المحكمة قبول التعويض عن الأضرار المتكبدة.

وحكمت بدفع الرجل 30 ألف درهم كتعويض جابر للأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بزوجته، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصروفات.”