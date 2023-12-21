انت الان تتابع "لويس كاسترو": أعيش أوقاتًا رائعة مع النصر والفريق يحقق نتائج جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
21 ديسمبر 2023, 7:34 صباحاً
أكد البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر، أن العام 2023 مع الفريق كان عامًا رائعًا بالنسبة له؛ باعتباره يدرب فريقًا يضم كريستيانو والعديد من اللاعبين المشهورين عالميًّا.
وأضاف كاسترو في تصريحات لقناة "Sport TV": "نحن في نصف نهائي كأس الملك، وتأهلنا أولًا في دوري أبطال آسيا، كما أننا في المركز الثاني بمسافة طويلة عن الهلال؛ لكننا سنبذل قصارى جهدنا، وما زال أمامنا كأس السوبر".
وعلّق كاسترو عن مفاوضات النصر مع أوتافيو: "كنا نرغب في التعاقد مع أوتافيو، ولكن في هذا الوقت لم يكن هناك ميزانية؛ حيث إن مسؤولي بورتو كانوا يريدون 40 مليون يورو دفعة واحدة، ولم يكن لدينا هذا المبلغ".
واستطرد: "في هذا الوقت تعاقد الهلال مع نيمار ليقوموا بفتح الميزانية لجميع الأندية؛ مما جعل النصر يستطيع التعاقد مع أوتافيو".
ونفى "لويس" صحة الأنباء المتداولة عن رغبة مواطنه كريستيانو رونالدو في السيطرة على غرفة ملابس الفريق، وتولي منصب قيادي أكبر في النصر؛ مؤكدًا أن "كريستيانو ليس هذا الشخص".
وأضاف لويس كاسترو: "حتى أنني لست ذلك الشخص.. طوال مسيرتي المهنية كمدرب، كنت أعرف دائمًا ما هي التزاماتي اليومية، أعرف تمامًا ما يعنيه أن تكون قائدًا لفريق مثل كريستيانو، لأنني كنت أيضًا قائدًا لسنوات عديدة في الفِرَق التي لعبت لها. كريستيانو يؤدي دور القائد بشكل جيد للغاية".
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