انت الان تتابع يؤثر في هؤلاء بوضوح.. "النمر" يبرز "قدرة الزنجبيل على خفض الضغط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 7:37 صباحاً

أشار استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، إلى تأثير الزنجبيل الإيجابي في خفض معدل الضغط. وأوضح "النمر"، أن الزنجبيل يخفض الضغط قليلًا؛ مشيرًا إلى "نزول المتوسط ٦ ملم في الرقم العلوي و٢ ملم في الرقم السفلي للضغط". وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا التأثير يظهر بوضوح في "من يتناولون أكثر من ٣ جرامات يوميًّا وأعمارهم أقل من ٥٠ سنة".

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