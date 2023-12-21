انت الان تتابع 32 مئوية.. هنا سُجلت أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 7:46 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة وجدة والقنفذة أعلى درجة حرارة 32 مئوية، فيما سجلت السودة 3 درجات فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان 31 درجة، وينبع 30 مئوية. وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 3 مئوية، وطريف 4 درجات مئوية وعرعر 5 مئوية، وحائل ورفحاء 6 مئوية. وسجلت أبها والصمان والطائف ورفحاء والدمام وعرعر أعلى نسبة رطوبة بين 90% و95%.

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