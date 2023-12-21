شكرا لقرائتكم خبر عن بترشيح 390 مشروعًا بحثيًا.. اختتام المعارض المركزية بأولمبياد "إبداع 2024" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت المعارض المركزية أعمالها والتي تعد إحدى المراحل الخاصة بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، نظمتها وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)؛ بحضور أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات يمثلون إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وأقُيمت المعارض المركزية في كلٍ من: الرياض وجدة والشرقية، واستمرت خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري، وبلغ عدد الأبحاث والأفكار المشاركة أكثر من 17400 فكرة بحثية، ترشح منها 390 مشروعاً بحثياً.

اختيار المشاركين بمعرض إبداع للعلوم والهندسة

وتأتي هذه المعارض كإحدى مراحل ترشيح أفضل المشاركين في معرض إبداع للعلوم والهندسة ”إبداع 2024“، والذي من المقرر إقامته بمنطقة الرياض، خلال الفترة من 19 إلى 22 رجب المقبل.

وانطلقت المعارض المركزية بإقامة المعرض المركزي في الرياض بمركز سابك للتطبيقات البلاستيكية في جامعة الملك سعود، من 7 إلى 10 ديسمبر الجاري، تلاه المعرض المركزي بالمنطقة الشرقية في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة 11 - 14 ديسمبر، والمعرض المركزي في محافظة جدة بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز، في الفترة 16 - 19 ديسمبر الجاري.