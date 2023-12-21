أمير الشرقية يستقبل لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو "آل مخلص" الفائز ببطولة العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الخميس، لاعب المنتخب السعودي للجوجيستو اللاعب محمد جويعد آل مخلص الحائز على الميدالية الذهبية لبطولة العالم (IBJJF) وبطولة أبوظبي العالمية للجوجيستو.

وهنأ أمير المنطقة الشرقية اللاعب محمد آل مخلص بمناسبة حصوله على الميداليات الذهبية، مؤكداً اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة في المحافل الدولية متمنياً له التوفيق والنجاح.

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