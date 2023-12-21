انت الان تتابع "حرس الحدود" يضبط 4 مقيمين مخالفين لنظام الصيد البحري بشعيبة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 9:58 صباحاً

نجح رجال حرس الحدود بمركز الشعيبة جنوب محافظة جدة، في ضبط أربعة مقيمين مخالفين لنظام الصيد البحري. وتَلَقّت وحدة الثروة السمكية بجدة التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بلاغًا من حرس الحدود بمركز الشعيبة المسدودة بجدة، بوجود 4 مخالفين لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية. وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن بلاغًا ورد من مركز حرس حدود الشعيبة المسدودة بجدة، يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة "الشورات" المحظور استخدامها من قِبَل المتنزهين، لأربعة مقيمين؛ مخالفين بذلك نظام الزراعة، وتم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة ومصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها. من جانبه قال مدير إدارة الزراعة بفرع وزارة البيئة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي إنه تم مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات. كما شدد على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظًا على الثروات المائية الحية.

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