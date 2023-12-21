تراند اليوم : "إذا طلع القلب امتنع العذب" .. "الحصيني" يكشف عن دخول نجم "المربعانية" الثاني ويحدد مدته وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة

صحيفة الخليج 365: كشف الباحث في الطقس، عبدالعزيز الحصيني، عن دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم (‫القلب).

نجم القلب

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس : " يوافق اليوم دخول النجم الثاني من المربعانية، وهو نجم (‫القلب)، ومدته 13 يومًا، وهو مظنة البرد متى ما تسرب هواء أصله قطبي أو سيبيري فيه أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة على حساب الليل.

إذا طلع القلب امتنع العذب

وتابع: "يتخلل هذا النجم بداية غرس العنب، وتُقلم فيه الأشجار، ويمكن زراعة بعض الحبوب، وزراعة بعض الخضراوات كالبطاطس، والعدس، والفول، والحلبة‏، كذلك فيه هجرة الأوز الشتوي".. ويقول العرب: "إذا طلع القلب امتنع العذب، وجاء الشتاء، وصار أهل البوادي في كرب، ولا يمكن للفحل إلا ذات ترب".

دخول الشتاء فلكيا

وأكمل: فيه دخول الشتاء فلكيًّا في شمال الكرة الأرضية، منها بلادنا المملكة العربية السعودية، والخليج، بتعامُد الشمس على مدار الجدي جنوب خط الاستواء "موسم #المربعانية_1445"، وفيه برد الانصراف، وتقول فيه العرب: " لا برد إلا بعد الانصراف"، وهو انصراف الشمس عن مدار الجدي، وعودتها إلى الشمال بعد وصولها إلى أقصى نقطة جنوبًا.

حالة مطرية

‏وأضاف: "يوافق دخول النجم الثاني من المربعانية (القلب) -وفقًا للنماذج العددية للطقس إن شاء الله- حالة جوية ممطرة متوقعة، بدايتها من نهاية هذا الأسبوع على أجزاء من المناطق الغربية والشمالية، ثم والوسطى فالشرقية والجنوبية والخليج، ويمكن تصنيفها من متوسطة لشبه قوية، ويُتوقع فيها أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة مع حبات بَرَد وسيول، مع رياح نشطة".