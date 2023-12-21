تراند اليوم : عبارة قالها أمير الكويت "مشعل الأحمد الصباح " عن طاعة أخيه الراحل رغم عدم قناعته ببعض قراراته تثير تفاعلا

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كلمة أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في خطاب أداء القسم الدستوري بمجلس الأمة، الأربعاء، ما أثار تفاعلا.

وأبرز نشطاء جملة الشيخ مشعل التي قال فيها: "لم نخالف سموه (أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح) قط في القرارات والتعليمات التي أمر بها رغم عدم قناعتنا ببعضها لأن طاعته من طاعة الله".

وحظيت عبارة طاعة ولي الأمر في خطاب الشيخ مشعل بتفاعل واسع بين الكويتيين والخليج بصفة عامة واعتبروه دليلا على الشفافية والمصداقية.