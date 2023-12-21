تراند اليوم : "ضرب له الشبكية والقرنية" .. شاهد .. شاب يروي تفاصيل إصابته بالحزام الناري في عينه منذ 8 سنوات

صحيفة الخليج 365: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يروي تجربته مع الإصابة بمرض الحزام الناري الذي أصابه في عينه.

وقال الشاب: الحزام الناري يصيب كبار السن ومن انخفضت مناعته، وأنا مريت في مرحلة نفسية سيئة فضعفت عندي المناعة، وهو يصيب أي مكان فيه أعصاب في رجلك في ظهرك ويسبب ألام لمدة أسبوعين ما هتقدر تتحمل أي شي .

وتابع: الله أراد إنه يصيبني في عيني فلما أصابني في العين جلس عندي إلى الآن من 8 سنوات وهو موجود معي، ينشط في فترات ويخمل في أخرى وإذا نشط يضرب لي الشبكية وبعدين أتعالج سنة سنتين وبعدين يرجع يهجم على القرنية وهذا سبب إني أرتدي نظارات نظر.