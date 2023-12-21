شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد اليونا تتعرض للتحرش على يد شباب في مول تجاري شهير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعربت البلا الروسية أليونا المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبها إزاء تصرفات مجموعة من الشباب الذين حاولوا التقاط صور معها رغم رفضها. وأوضحت اليونا في مقطع فيديو أنها شهدت تلك التجربة أثناء رحلة تسوق، حيث حاول الشباب التقاط صور معها بصورة متطرفة.

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