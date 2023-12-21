"الأغذية العالمي" يُعَلِق تقديم المساعدات لـ 800 ألف شخص في السودان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 11:27 صباحاً

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، تعليق تقديم المساعدات في بعض أجزاء من ولاية الجزيرة السودانية، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص. وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان، أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة منذ 15 ديسمبر الجاري، عندما اندلعت اشتباكات هناك، وفقاً لـ"رويترز". من جانبه، بيّن ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان إيدي روي، أن البرنامج علق تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة، وأن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.

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