رصاصة الاحتلال أصابته في مقتل.. جموع فلسطينية تشيّع جثمان الشهيد الطفل "زعول"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 11:37 صباحاً

شيعت جموع الفلسطينيين في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمود محمد الزعول (16 عامًا) إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم. وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي حتى مسقط رأسه، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُنقل إلى مسجد حوسان للصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في المقبرة. وكان الطفل زعول قد استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.

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