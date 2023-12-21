تراند اليوم : بالفيديو .. مسؤول ب "سيف" يكشف السبب الذي دفع صندوق الاستثمارات لتأسيس شركة في قطاع الخدمات الأمنية

صحيفة الخليج 365: كشف تركي بن معتوق الثنيان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية «سيف» السبب الذي دفع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة في قطاع الخدمات الأمنية.

منافس

وقال خلال لقاء له مع برنامج بودكاست سقراط: "سيف منافس، وهذا يعني أن هناك ما يقارن به، وشركة سيف لديها استراتيجية ونموذج عمل، وهي مختلفة بشكل كبير عن ما يفتقده السوق، وهناك تدريب معتمد للخدمات الأمنية لا يتوفر سوى في سيف فقط".

وأشار إلى أن سيف تقدم الخدمات الاستشارية، ويتم توضيح للعميل المقصود بالخدمة الأمنية، وإذا كان يحتاج خدمة الأمن أو لا، وطبيعة الخدمة التي يحتاجها.

قطاع يمكن الاعتماد عليه

وأضاف: "في كثير من الأحيان نجد جزء من الخلل أن شركات تبيع التقنية وشركات تقدم خدمات والجميع لديهم رغبة كبيرة في البيع، لكن عندما تدمج الاثنين تستطيع إيجاد حلول لمشاكل العميل، والمشاكل الأخرى التي لا يعلمها العميل.

واختتم قائلا: "فكرة سيف ليست وليدة اللحظة، وإنما لها سنوات طويلة، لإنشاء قطاع يمكن الاعتماد عليه كداعم في القطاع الخاص للجهات المختصة".