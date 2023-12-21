تراند اليوم : والدة الطفلتين المخطوفتين تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل جديدة عن خطفهما على يد والدهما من مصعد منزلهما

صحيفة الخليج 365: كشفت والدة الطفلتين المخطوفتين على يد والدها . داخل مصعد معلومات جديدة.

وقالت هبة حسن، والدة الطفلتين جنا وحنين اللتين أنهما خدرتا داخل مصعد منزلهما، وأنها وجدت واحدة من البنتين مخدرة في الشارع حين عادت من عملها على وجه السرعة إثر تلقيها خبر خطفهما.

وتابعت في مقابلة مع برنامج "تفاعلكم" مساء أمس الأربعاء، أن جنا التي وجدتها مرمية في الشارع تبلغ من العمر 11 عاماً، وتواجه أصلا مشاكل في التنفس، متسائلة "كيف تمكن الأب من فعل ذلك، وهو يدرك ما تعانيه".

وأضافت أن ابنتها الكبرى حنين البالغة من العمر 14 عاماً لا تزال مخطوفة ولا تعرف مكانها، ولكنها تواصلت معها عبر الهاتف في اليوم التالي من خطفها. ولفتت إلى أن حنين راحت تشكو من اشتياقها لها ولأختها الصغرى، معربة عن خوفها من ألا تراهما مجدداً، لكنها عادت وأقفلت الخط سريعا، ولم تعاود الاتصال ثانية.

قطع قطن ملطخة بالدماء

وأوضحت الأم المصدومة أنها حين عادت من عملها إثر تلقيها خبر الخطف، وجدت بعض قطع القطن الملطخة بالدماء، فأخذتها وتوجهت إلى الشرطة، ثم أخذت الفيديوهات التي انتشرت لعملية التخدير والخطف في المصعد، وعرضتها على النيابة، مؤكدة أنها لن تستسلم أبداً وستواصل العمل على إعادة حنين إلى حضنها.

وأشارت والدة الطفلتين إلى أنها حالياً لا معلومات لديها على الإطلاق عن مكان ابنتها الكبرى، لكنها تتواصل مع السلطات المعنية لمتابعة القضية، كما تحدثت عن حجم الأذى والضرر الذي لحق بابنتيها، إثر الخطف.