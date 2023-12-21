تراند اليوم : نقلا عن مصدر فلسطيني موثوق … أنور مالك يكشف معلومات عن ما تطرحه حماس في الدوائر المغلقة بشأن ضمانات حول "تغير" موقفها تجاه إسرائيل

صحيفة الخليج 365: كشف المحلل السياسي الجزائري أنور مالك معلومات عن ما تطرحه حماس في الدوائر المغلقة لإنهاء الحرب، وذلك نقلا عن مصدر فلسطيني موثوق ومطلع.

وقال مالك في تغريدة بحسابه في منصة إكس: الإيرانيون أبلغوا الولايات المتحدة بأن "لديهم ما يكفي من ضمانات" بأن "حماس ستتغير"، مشيرا إلى أن هذه التغيرات ستؤهلها للانخراط "بشكل مدروس" بشكل الحكم الذي سيقوم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع: إيران وقطر تبذلان جهودا حثيثة لانتزاع موقف أميركي يكون أقل حدة من الموقف الإسرائيلي المصمم على القضاء على حماس، وذلك عبر الحديث عن "تغيرات جذرية في مواقف الحركة"، مهد لها موسى أبو مرزوق في لقائه مع موقع المونيتور الأميركي.

وأوضح أن قيادة حماس تعتقد أن الفرصة مواتية "للنجاة بالنفس" والحفاظ على أي شكل من أشكال البقاء بصرف النظر عن المضمون.

واختتم أن السلطة الفلسطينية تنظر بعين الريبة إلى إقصائها عن التفاصيل وإهمال طهران والدوحة لها، وترى إشراك "حماس" الجديدة في السلطة تهديدا جديا للصيغة القائمة حاليا.