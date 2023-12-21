شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 57 قرنية للعين خلال عام 2023 في مدينة الملك عبدالله الطبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا بقسم الشدفة الأمامية حسب أحدث احصائية من زراعة 57 حالة لقرنية العين للمرضى المستفيدين من خدماتها منذ بداية عام 2023.

ويقدم قسم الشدفة الأمامية بمركز صحة العين بالمدينة الطبية العديد من الخدمات التخصصية يقوم عليها كفاءات عالية المهارة ضمن إمكانيات واجهزة تعد الأحدث من نوعها، وتشمل الخدمات التقييم الشامل لحالة العين ويشمل ذلك قياس العيوب الانكسارية وتصوير طبقات القرنية وقياس سماكة القرنية، والفحص ثلاثي الأبعاد لأجزاء العين، وفحص الشدفة الأمامية بالموجات فوق الصوتية، وقياس الطول المحوري للعين وإجراء قياسات العدسات الصناعية.

وكذلك تقديم العلاج الطبي والجراحي لالتهاب القرنية الناشئ عن الميكروبات واضطرابات سطح العين وعلاج العيوب الانكسارية المرتبطة ببروز القرنية وعلاج عدم تساوي الدرجة الانكسارية في العينين واللابؤرية الناتجين عن العمليات الجراحية وأخيراً جراحات القرنية والتي تشمل ترقيع كامل القرنية ترقيع الطبقات الخارجية من القرنية وعلاج سطح القرنية باستخدام الليزر.

قام قسم الشدفة الأمامية بزراعة أكثر من 600 حالة قرنية خلال العشر سنوات الماضية بنسب نجاح عالية نظير ما يمتلكه مركز صحة العين من كفاءات وإمكانيات عالية واحترافية تعزز من جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.