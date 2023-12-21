شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 مخالفين لنظام الزراعة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت فرق وحدة الثروة السمكية بجدة، 4 مخالفين لنظام الزراعة بالمملكة ولائحته التنظيمية، وذلك بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف، ورود بلاغ من مركز حرس حدود الشعيبة المسدودة بجدة يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الزراعة بواسطة "الشورات" المحظور استخدامها من قبل المتنزهين.

وأضاف الخليف أنه تم تحرير محضر ضبط مشترك بالمخالفة وتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد مدير إدارة الزراعة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي، على مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

وشددت الوزارة على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الزراعة بالمنطقة، حفاظاً على الثروات المائية الحية.