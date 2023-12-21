السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان يبحثان الموضوعات المشتركة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء عقد اجتماع بحضور عدد من المسؤولين بالديوان والوزارة، واستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل القائم بين الجهتين، إضافةً إلى رفع مستوى التعاون بين الجهتين.