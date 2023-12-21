السعودية | “الجوازات” ضمن أفضل 5 جهات في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية بقياس التحول الرقمي 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حققت المديرية العامة للجوازات المركز الخامس ضمن أفضل الجهات الحكومية في مجموعة الأجهزة الأمنية والعسكرية في الوصول إلى مرحلة التكامل، وذلك بحسب تقرير قياس التحول الرقمي الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية للجهات الحكومية في ملتقى الحكومة الرقمية 2023م.

وجاء موقع الجوازات الإلكتروني ضمن أفضل (10) مواقع إلكترونية حكومية في سرعة التحميل على الأجهزة المحمولة، وفق تقرير كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي الصادر من الهيئة.

ويأتي هذا التقدم ليؤكد استمرار المديرية العامة للجوازات في تطوير ودعم مسيرة التحول الرقمي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.