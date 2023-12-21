السعودية | صندوق تنمية الموارد البشرية يحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل صندوق تنمية الموارد البشرية، على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية التي تُمنح من هيئة الحكومة الرقمية، للجهات المتميزة في تطبيق البنية المؤسسية وتهدف لرفع مستوى نضج عملية التحول الرقمي وتسريعها في القطاع الحكومي.

وسلم شهادة الاعتماد معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان لنائب مدير عام الصندوق للعمليات عبدالله النفيعي، وذلك خلال حفل ملتقى الحكومة الرقمية 2023.

وحصل الصندوق على الشهادة بعد المراجعة الشاملة وتقييم مستوى نضج البنية المؤسسية من قبل الهيئة لمكتب البنية المؤسسية في الصندوق والتأكد من التزامه بمعايير البنية المؤسسية الوطنية، ومستوى نضج التحول الرقمي وتنفيذ الخطط التحسينية.

ويأتي حصول الصندوق على هذه الشهادة في إطار حرصه على تعزيز أدائه الرقمي وتطوير خدماته الإلكترونية والرفع من جودتها من أجل تحسين تجربة العملاء وسهولة الوصول للخدمات والاستفادة منها، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في إطار تطوير الحكومة الرقمية.