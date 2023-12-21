السعودية | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية تعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية اتفاقية تعاون تستهدف تطوير وتشغيل منصة ” مسار “.

جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الحكومة الرقمية الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في مدينة الرياض, تحت شعار “مستقبلنا الآن”, بحضور عدد من الجهات الحكومية والمختصين وصناع القرار على المستوى المحلي والدولي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها المهندس فيصل باخشوين وكيل الوزارة للتحول الرقمي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف الحرقان بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم إلى نقل مهام تشغيل وتطوير منصة “مسار” وتقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي, حيث تقدم “مسار” العديد من الخدمات منها خدمات: الترقيات، التظلمات، البدلات، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، السيرة الذاتية، إدارة الصلاحيات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال عقدها لهذه الاتفاقيات للوصول إلى أعلى مستويات التعاون مع كافة الجهات في مختلف القطاعات وبناء المهارات والكفاءات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.