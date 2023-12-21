وفي الشرقية، أكدت لجنة السلامة المرورية انخفاض نسبة الوفيات بسبب الحوادث المرورية 60% خلال السنوات الماضية. وأعلنت اللجنة، في وقت سابق، تراجع الحوادث الجسيمة في المنطقة 19%، وانخفاض المتوفين 33% والمصابين 24%، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
حوادث جسيمة
أظهرت إحصاءات، نشرتها هيئة الإحصاءات العامة، انخفاض الحوادث المرورية الجسيمة في العام الماضي 6.8% (16.962 حادثا)، مقارنة بإحصائية 2021 (18.202 حادث). كما أظهرت البيانات انخفاض عدد الوفيات من الحوادث المرورية في 2022 بـ2.1% (4.555 متوفيا) مقارنة بـ4.652 متوفيا في 2021، وكذلك انخفاض الإصابات في تلك الحوادث 4.2% (24.446 إصابة) عنه في 2021 (25.512 إصابة).
ومن أبرز مسببات الحوادث في 2022 انحراف السيارة المفاجئ بـ475 ألف حادث مقابل 378 ألف حادث في 2021، يليه «عدم ترك مسافة آمنة» بمعدل 459 ألف حادث مقابل 369 ألف حادث في 2021، ثم الانشغال عن القيادة، ومن بينها استعمال الجوال، بمعدل 194 ألف حادث مقابل 177 ألف حادث في 2021، بينما بلغ عدد حوادث «مخالفة أحقية المرور» 185 ألف حادث مقابل 149 ألف حادث في 2021. وأخيرا، كان هناك 14 ألف حادث بسبب السير عكس الاتجاه مقابل 12 ألف حادث للسبب نفسه في 2021..
أبرز مسببات الحوادث وأعدادها بـ«الألف»
- انحراف السيارة المفاجئ
475
- عدم ترك مسافة آمنة
459
- الانشغال عن القيادة
194
- مخالفة أحقية المرور
185
- السير عكس الاتجاه
14
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة النقاط السوداء تخفض حوادث المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.