التعليم تكشف حالات تحويل الدراسة عن بعد

أعلنت وزارة التعليم، تعليق الدراسة الحضورية لكافة المدارس في حالات الطقس المتطرف، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات. وأوضحت الوزارة، أنه سيتم تعليق الدراسة في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى 51 درجة مئوية فأكثر، أو انخفاضها إلى 7 درجات مئوية تحت الصفر وأقل، أو سقوط أمطار غزيرة بمعدل 10 ملم/ساعة فأكثر.

وأكدت الوزارة، أن الدراسة ستُستأنف عن بُعد في هذه الحالات، وذلك من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

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