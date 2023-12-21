شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح مدى خطورة متحور كورونا الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح مصدر في وزارة الصحة أن متحور “J.N.1” الذي جرى رصد سرعة انتشاره محلياً، ليس مرضاً جديداً، إنما عبارة عن سلالة فرعية من فيروس كورونا، ضمن قائمة المتحورات الطويلة.

وأكد أن متحور كوفيد “J.N.1” سريع الانتشار مثل بقية المتحورات الفرعية، ولم تظهر أي إشارات عن ارتفاع في شدته أو حتى مدى مقاومته للقاحات.

وقالت “وقاية” في بيان عبر حسابها على منصة إكس، رصد سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأنه لم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة، مؤكدة عدم وجود ما يثير القلق.

وأفاد المصدر نفسه، أن مختبرات هيئة الصحة العامة “وقاية” تجري فحصاً خاصاً بـ التسلسل الجيني لعينات كوفيد -19 باستمرار، ما يساعد في رصد أي أنماط أو متحورات جديدة، لافتاً إلى أن المتحورات الفرعية من سلالة “كوفيد” أمر معتاد ومتكرر، إذ تكون سريعة الانتشار لكن ليست بضراوة السلالات التي ظهرت بداية الجائحة.

وحول التوصيات بشأن التعامل مع المتحور الجديد، شدد على أهمية الوقاية التنفسية في موسم الشتاء وأهمية الحصول على التحصينات الخاصة مثل تحصين الانفلونزا وتحصين كوفيد المطور.