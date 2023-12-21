شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تنفذ 347 فرصة تطوعية في الرياض خلال 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الرياض، خلال عام 2023م، (347) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها (3586) متطوعاً ومتطوعة بمعدل (30.964) ساعة.

وبلغت القيمة الاقتصادية لهذه الفرص (557.488.64) ريال، بنسبة رضا المستفيدين للفرص بلغت (99.71%).

وكشف تقرير صادر عن الفرع، أن المبادرات شملت تنظيف وتبخير جوامع ومساجد المنطقة، وحصر التشوهات البصرية وإزالتها، وتشجير الفناء الخارجي، وتزيين الأشجار في ساحات الجوامع والمساجد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توفير أدوات التنظيف وتوزيع المياه، وإضافة إحداثيات المساجد، وتنظيم الدورات والدروس العلمية، ومشاركة الأطفال من الأيتام والمرضى وفئة الصم وضعاف السمع والمسنين فرحة العيد، والمشاركة في الأيام العالمية والمحلية والموسمية.

وأوضح الفرع أن هذه المبادرات تأتي في إطار جهود وأعمال الوزارة؛ لتعزيز قيم التطوع، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الأعمال التطوعية، والتركيز على العناية بالمساجد والاهتمام بها.