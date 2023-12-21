انت الان تتابع الفصائل الفلسطينية في غزة ترفض عقد أي صفقات لتبادل الأسرى إلا بعد وقف الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 ديسمبر 2023, 12:26 مساءً

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة رفضها اليوم (الخميس)، إبرام أي صفقات جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين، إلا بعد وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر. وقالت الفصائل، في بيان نشرته حركة "حماس": "إن هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للعدوان". من جانبه، قال القيادي في "حماس" أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت: "لا تفاوض بخصوص أي صفقة لتبادل الأسرى، إلا بعد وقف كامل للعدوان على قطاع غزة، والاستجابة لشروط المقاومة".

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